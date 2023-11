Es gab einige Bilder, die er von sich besonders mochte. Wir haben sie vor uns. Eines, in Schwarzweiß, zeigt ihn am Meer, er lehnt an einem verwitterten Fischkutter. Ein anderes im roten Weihnachts-Rentier-Pullover des GAK, seines Herzensklubs, mit verschränkten Armen und Fanblick, im Hintergrund ein Porträtfoto des Schriftstellers Peter Turrini, mit dem er einen wunderbaren Gesprächsband in der Buchedition der Zeitung herausgebracht hatte. Erinnerungen an die Moderation und Lesung mit beiden im Grazer Literaturhaus, ein ausverkaufter Sommerabend, Open Air, nahe an einem Popkonzert. Auf einem weiteren Foto sitzt er auf einer grünen Holzbank und schaut aus dem Foto hinaus, was er nicht ungern tat, der Blick freundlich und warmherzig, wem er galt, es ist nicht zu sehen. Und dann ist da noch eines mit direktem Blick ins Objektiv, mit einer Hand formt er ein Gebilde, das ein Herz sein könnte. Spieler machen es oft mit beiden Händen, wenn sie nach einem Tor auf die Kameras zulaufen. Es ist das Foto, das die Kulturredaktion gestern für den Nachruf ausgewählt hat, noch unter dem Eindruck des Entsetzens, den die Nachricht vom Tod Werner Krauses ausgelöst hatte. Sie traf uns unvorbereitet.

Er war Literaturchef und Fußballkolumnist und eine der prägenden publizistischen Marken, ohne die eine Zeitung den Stürmen der Umbruchszeit nicht standhalten kann. Noch in der Nacht, zurück von einer Mediendebatte mit Lienzer Schülern, daheim auf dem Bürotisch unter Stapeln einen gefalteten Ausdruck im Posterformat gefunden. Josef Winkler, der Büchnerpreisträger aus Klagenfurt, hatte es geschickt. Es war ein Arbeitsblatt für ein Buchprojekt, das er mit Werner umsetzen wollte. Es sollte ein weiterer Gesprächsband aus der erwähnten Serie werden. Krause hatte Fragen übermittelt, sie kreisten um Ostern, den Karfreitag, um Blumenläden, denen der Dichter fernbleibt, um den Tod, und um den Sonntag danach. Winkler schnitt die Fragen aus und baute mit den Antworten, mit blauer Feder hinzugefügt, bis auf dem Poster keine Silbe mehr Platz hatte, eine kunstvolle Text-Collage.

Sie war wohl Unterlage und Material für eine Gesprächssequenz. In der Mitte prangte ein farbiges Buch-Cover Winklers: „Begib dich auf die Reise oder: Drahtzieher der Sonnenstrahlen“. Ich ließ die Collage rahmen und brachte sie mit, als wir „den Werner“, wie wir ihn riefen, zum 70er zurück und heim in den Newsroom luden und im Kreis der alten Mitstreiter Schnurren und Episoden aufwärmten und uns im Erlebten und im Seinerzeit heiter verloren und abhanden kamen, bis es draußen finster wurde. Das Buch wird Fragment bleiben, aber die Osterfragen mit den Handnotizen wollen wir mit Winklers Hilfe in ein Interview umformatieren, für die Leserinnen und Leser und auch für den Werner.

