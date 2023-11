„Schreiben ist leicht“, so stand es einmal in einem seiner Texte. „Man muss nur die falschen Wörter weglassen.“ Ihm ist das gelungen wie kaum einem anderen. Als Literatur-, Theater- und Musikkritiker, als Kolumnist und als Verfasser hintersinniger Glossen zählte er nicht nur zu den Universalvirtuosen unserer Zunft, sondern auch mehr als vier Jahrzehnte lang zu den prägenden Autoren dieser Zeitung.

Er war ein ungewöhnlicher, ein außergewöhnlicher Mensch. Sein freier Geist ließ sich in keine Korsette zwingen, auch beim Schnellschreiben hielt seine Wortkunst jedem Formelhaften stand. Seine Themen fand er im Sport und in der Politik ebenso wie in der Kultur; als Kolumnist extrahierte er oft funkelnde Kleinodien aus den Sofaritzen des Alltags, in denen andere nur Krümel finden. Sein letzter „Espresso“ für diese Zeitung steht hier stellvertretend für die vielen Texte, die Geist und Herz seiner Leserschaft erhellten.

Wie viele Journalisten begann Werner als Allesschreiber im Chronikressort, ehe er in die Kulturberichterstattung wechselte. Ein Glück für alle Beteiligten. Zwischen Kunst und Publikum war er ein Vermittler im besten Sinn, und als Journalist fast ein Unikum: einer, der keine Dünkel kannte und keine Engstellen des Geistes zuließ. Pop und Breite nahm er genau so ernst und wichtig wie das Sperrige, Herausfordernde, Obskure. Als Kritiker war er deutlich, aber nie unbarmherzig, sein Urteil fundiert und immer liebevoll. Auf den Krause war Verlass. Nach dem Krause konnte man sich richten. Der Krause war eine Institution.

Den Jüngeren bewies sein Beispiel, dass Journalismus Ansprüche stellt und nicht nur vergänglich ist. Es konnte passieren, dass man als Kollegin auf Texte von ihm angesprochen wurde, die er vor Jahren, wenn nicht Jahrzehnten verfasst hatte. Von Künstlern und Künstlerinnen, die sich von ihm erkannt und verstanden fühlten (nicht nur im Lob, auch in den Verrissen). Von Leserinnen und Lesern, die mit glitzernden Augen seine Einsichten und Pointen zitierten.

Hingebungsvoller Mentor

Von ihm gab es zu lernen. Tiefe, Witz, Selbstironie. Er war ein hingebungsvoller Mentor für junge Kolleginnen und Kollegen, die sich wünschten so schreiben zu können wie er, und denen er dabei half, in ihr eigenes Schreiben hineinzufinden. Gute Texte zu verfassen, über Themen, die es wert sind. Haltung zu haben und zu bewahren: Als Kulturjournalist hatte man ein Fürsprecher der Künste zu sein. Und das war er, unnachgiebig, unbeirrbar. Solche Beharrlichkeit hat manche überrascht, die die Sanftheit des „alten Hippies“, wie er sich selbst gern nannte, missverstanden. Sie war seinem tiefem Respekt vor den Leserinnen und Lesern geschuldet.

Donnerstag Mittag erschütterte die Nachricht, dass Werner Krause überraschend verstorben ist, die gesamte Redaktion der Kleinen Zeitung. Er war 70 Jahre alt. Sein Tod kam viel zu früh, aber gnädig im Schlaf. Ein Trost ist uns das nicht.