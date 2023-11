Die guten Nachrichten in der Weltpolitik sind dieser Tage so rar gestreut, dass man die, die es gibt, auskosten muss: „Die Welt ist groß genug, um zwei Supermächte auszuhalten“, erklärte Chinas Staatschef Xi Jinping nach seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden, seinem geopolitischen Rivalen Nummer eins. Und auch der war beinahe schon am Schwärmen: Die Gespräche mit Xi hätten zu den „konstruktivsten und produktivsten gehört, die die beiden je gehabt haben“.