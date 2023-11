Guten Morgen, geschätzte Leserinnen und Leser! Zurzeit wird wieder heftig um die Rolle des Klassenbesten in der Asylfrage gekämpft. Konkret: Es geht um die Frage, wer denn Österreich besser vor unkontrollierter Einwanderung schützt. Unser Innenminister reist heute gemeinsam mit seinem dänischen Ministerkollegen nach Tunesien, wo er ein Ausbildungszentrum für Grenzschützer eröffnet. Und der Bundeskanzler wird morgen ebenfalls öffentlichkeitswirksam den bereits dritten „Migrationsgipfel“ mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und dem ungarischen Premier Viktor Orbán in Wien abhalten. Gemeinsames Ziel: Asylbremse anziehen, irreguläre Migration stoppen. Letzteres ist bekanntlich für Serbien und Ungarn kein Problem. Serbien verzeichnete nach Angaben von Amnesty International im ersten Halbjahr 800 Asylanträge, Ungarn 22, Österreich 24.000. Sagt im Grunde alles aus über die Attraktivität der Länder und die gesamte Problematik. Ob der Bundeskanzler dem Wunsch der NGOs entsprechen wird und „klare Kante statt Kuschelkurs mit Schmuddel-Demokraten“ zeigen wird? Er wird zumindest Orbán auf die frühzeitige Entlassung verurteilter Schlepper in Ungarn ansprechen müssen. Weniger Freude wird allen drei Regierungschefs die gestrige Entscheidung des obersten Gerichts in London in der „Ruanda-Frage“ bereiten. Da haben die Richter vorerst zu jener Lösung Nein gesagt, mit der sich nach Österreich und Dänemark immer mehr EU-Länder anfreunden. Eine Lösung, bei der Asylwerber nach Ruanda gebracht worden wären, wo ihr Antrag auf Asyl bearbeitet worden wäre. „Kein sicherer Drittstaat“ begründeten die Richter ihr „Nein“. Kollegin Christina Traar analysiert in unserer heutigen Ausgabe die Entscheidung der Richter. Ob die Drittstaaten-Idee damit zu Grabe getragen wird? Mit Sicherheit nicht. Entscheidend werden die Art der Unterbringung und rechtmäßige Verfahren sein. Alles andere wäre auch nicht vertretbar. Wie es nicht vertretbar ist, über die Kosten der illegalen Migration zu schweigen. Da könnten sich manche EU-Regierungschefs bis zur EU-Kommissionspräsidentin ein Vorbild an der dänischen Regierungschefin nehmen, die ebenfalls alle Asylwerber nach Ruanda ausfliegen wollte. Weil ein Sozialstaat, wie die Sozialdemokratin offen ausspricht, auf Dauer nur finanzierbar bleibe, wenn er sich auch mit harten Maßnahmen gegen illegale Migration schütze. Wie auch das Sterben im Mittelmeer nur beendet werden kann, wenn Asylwerber wissen, ihr Leben sinnlos zu riskieren, da sie für ihren Antrag in ein Nicht-EU-Land zurückgeschickt werden. Als Sozialdemokratin, die den Mut hat, sich dem prekären Verhältnis zwischen Staatsräson - Schutz des Sozialstaates, Schutz der inneren Sicherheit - und Humanität zu stellen, hat die dänische Premierministerin einen unschätzbaren Vorteil: Keiner wird ihr vorwerfen, deshalb faschistoid zu agieren. Einen absoluten Asylstopp forderte gestern wiederum FP-Obmann Herbert Kickl. Und rühmte sich, dass unter seiner Zeit als Innenminister die Asylzahlen weit geringer als heute gewesen wären. Stimme alles nicht, kontert die ÖVP. Unter Kickl hätte es 2018 31.281 Asylwerber gegeben, unter Innenminister Karner mit 1.9.2023 Tausende weniger. Türkis-schwarze Kurzversion: „Karner ist top, Kickl ein Flop.“ Kickl wird wohl in Kürze kontern: Kickl top, Karner Flop. Sie sehen, geschätzte Leserinnen und Leser, es wird engagiert um den Platz des „Klassenbesten“ in der Frage der Asylbremse gekämpft. Gefragt wären allerdings überzeugende Ellbogen-Politiker, die in Brüssel die seit Jahren debattierte Drittstaaten-Lösung mit sicheren Ländern zu einem Ende bringen könnten. Ein Gedanken-Austausch mit Australien könnte hilfreich sein! Einen Donnerstag mit interessanter Leselektüre wünscht Ihnen Carina Kerschbaumer