Vier Wochen sind um, seit dem Erfolg der rechten AfD bei den Wahlen in Hessen und Bayern. Vier Wochen, in denen in Deutschland in der Migrationspolitik Tabu um Tabu fiel. Erst teilte Kanzler Olaf Schol z(SPD) via Spiegel-Cover mit: „Wir müssen endlich mehr abschieben.“ Dann legten die Grünen-Spitzen Winfried Kretschmann und Ricarda Lang nach und forderten: „Nicht jeder kann bleiben: Fünf Vorschläge für mehr Ordnung in der Migrationspolitik.“ Selbst in der SPD wird Undenkbares diskutiert: Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU nach britischem Vorbild. Deutschland klatscht nicht mehr. Das Land kehrt ab von der Willkommenskultur.