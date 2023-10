Joshua Jackson (45) und Jodie Turner-Smith (37) waren vier Jahre lang verheiratet. Sie lernten sich 2018 kennen und gaben sich bereits ein Jahr später das Ja-Wort. Ihre dreijährige Tochter Janie wurde im April 2020 geboren.

Der Grund für die Scheidung sollen laut übereinstimmenden Medienberichten aus den USA "unüberbrückbare Differenzen" sein. Smith wird vor Gericht von Laura Wasser vertreten, die bereits Stars wie Kim Kardashian, Johnny Depp oder Angelina Jolie verteidigte.

Bekannt aus beliebten Serien

Zuvor war der aus der Teenie-Serie "Dawson's Creek" oder dem Drama "The Affair" bekannte Jackson zehn Jahre mit der deutschen Schauspielerin Diane Kruger liiert. Smith trat als Darstellerin in der beliebten Netflix-Serie "Sex Education" oder dem gesellschaftspolitischen Thriller "Queen & Slim" in Erscheinung. Nachdem sie sich 2018 kennengelernt hatten, heirateten Smith und Jackson 2019.