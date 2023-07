Schauspieler Dylan Sprouse, bekannt aus der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" und Ex-Victoria's-Secret-Model Barbara Palvin, nun Sprouse, haben vergangenes Wochenende geheiratet. Die Hochzeit fand am 15. Juli in Barbaras Heimatland Ungarn statt. 115 Gäste sollen geladen worden sein, das Farbschema lautete "Pretty in Pastell". Auf Instagram teilte das Model Eindrücke von der Traumhochzeit:

Traumhochzeit in Ungarn

Getraut hat sich das Paar in einer Kirche in Albertirsa, Ungarn, in der bereits Barbaras Eltern geheiratet hatten. Auf der Sprouse-Hochzeit wurde ungarische Musik gespielt, Pálinka-Schnäpse getrunken, Hochzeitsspiele gespielt und viel getanzt.

Das verheiratete Paar posierte gemeinsam für die Vogue © instagram/vogueweddings

Gegenüber der Vogue erzählte die Braut: "Es wird eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, Mrs. Sprouse genannt zu werden" und "Wir freuen uns jetzt darauf, nach L.A. zu unseren Haustieren zurückzukehren und uns ein wenig auszuruhen – bevor wir mit der Planung der amerikanischen Hochzeit beginnen…". Bereits im Herbst soll in Los Angeles die größere Hochzeitsfeier folgen.

Brautkleid von Vivienne Westwood und Brautschuhe von Jimmy Choo

Die 29-Jährige trug Brautschuhe von Jimmy Choo und drei verschiedene Designerkleider: ein maßgeschneidertes Kleid von Vivienne Westwood für die Zeremonie, ein Partykleid von Philosophy di Lorenzo Serafini und ein rotes Afterparty-Kleid von Mero, um ihre ungarischen Wurzeln zu betonen. Auf Instagram teilte das Model alle Looks:

"The Sprouses are officially Spouses!", schrieb @vogueweddings.

Kennenlernen in Warteschlange

Kennengelernt habe sich das Paar vor etwa sechs Jahren, als sie beide in der Schlange für eine Veranstaltung anstanden und Barbara sich vordrängelte. Als Dylan sie zurechtwies, antwortete sie: "Was bist du – ein Hotdog-Verkäufer?" Dylan erzählte gegenüber dem W Magazine, dass er sie direkt danach um ein Date per DM fragte, jedoch habe sie ihm sechs Monate lang nicht geantwortet. Nach einem halben Jahr kam es dann doch zum ersten Date.

Im März 2023 kursierten erste Gerüchte einer Verlobung. Erst im Juni machten sie diese aber öffentlich. Der Antrag habe im Rahmen eines Campingtrips mit Freunden in Kalifornien stattgefunden.