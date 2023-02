Die Kinder von Khloé , Kourtney, Kim und Robert Kardashian beweisen schon jetzt jede Menge Stylebewusstsein – kein Wunder bei diesen Genen.

Khloé Kardashian gelang dieser süße Schnappschuss – bei dem sogar alle Kids in die Kamera blicken. "When the whole tribe is a vibe", schrieb die 38-Jährige zu dem Foto auf Instagram. Und sie fügte hinzu: "Die Mission für dieses Jahr ist es, die ganze Familie auf ein Foto zu bekommen."

Auf dem Bild befinden sich übrigens von links nach rechts Dream Kardashian, die Tochter von Robert und Blac Chyna, Penelope Disick, die Tochter von Scott Disick und Kourtney Kardashian, Saint, North, Chicago und Psalm Kardashian-West, die Kinder von Kim Kardashian und Kanye West sowie ganz rechts Reign Disick.