Im Mai glänzte sie noch bei der Met-Gala im Kleid von Marilyn Monroe neben Pete Davidson (28), Anfang August war der „Saturday Night Live“-Star dann Geschichte und Kim Kardashian (41) wieder Single. TV-Show-Moderator James Corden (44) kannte also auch kein Pardon, als die Unternehmerin dieser Tage in seiner Show zu Gast war: Wie also kommt Kim Kardashian zu einem Date? „Ich habe noch nicht darüber nachgedacht“, war zwar die erste Antwort, aber so grundsätzliche Gedanken scheint sie sich über künftige Beziehungen doch zu machen, wie sie ausführte: „Vielleicht sollte ich in ein Krankenhaus gehen“, meinte sie amüsiert und führte in weiterer Folge aus, dass ihr bisheriges Konzept der Partnerwahl nicht sonderlich erfolgreich gewesen sei.



Musiker, Comedian und Sportler sind also demnächst im Bewerberreigen abgemeldet. Doch wen hätte Kim dann theoretisch im Visier? „Vielleicht einen Wissenschaftler, Biochemiker, Arzt oder Anwalt.“ Zumindest kann der künftige Neuzugang recht einfach Einblicke in die Welt des Kardashian-Clans erhalten. 20 Staffeln lang waren sie mit dem Reality-Format „Keeping Up With the Kardashians“ beim Sender „E!“ unter Vertrag. Heuer wechselten sie zu Disney+. Die zweite Staffel der Reality-Familiensaga läuft am kommenden Donnerstag dort an. Wer auch immer zukünftig an Kims Seite weilt – er kann nicht behaupten, dass er nicht wüsste, worauf er sich da einlässt.