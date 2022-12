Während eines Drehs für eine Fallschirmszene für seinen neuen Film "Mission Impossible: Dead Reckoning" bedankt sich Schauspieler Tom Cruise in luftiger Höhe bei seinen Fans und macht Werbung für den neuen Film, der 2023 in die Kinos kommen soll. Im Hintergrund sitzt Regisseur Christopher McQuarrie, der Cruise ermahnt, dass er endlich drehen wolle. "Oh ja, wir filmen. Wir brauchen diese Aufnahme", sagt Cruise und fragt den Regisseur: "Kommst du mit?". "Nie im Leben", antwortet McQuarrie.

Rückwärts lässt sich Cruise nach unten fallen, seine Rede setzt er im freien Fall fort. Schon bei der Premiere zum neuen "Top Gun"-Film bewies Cruise Action-Skills: Er steuerte den Helikopter, mit dem er bei der Premiere landete, selbst.

Video: Tom Cruise spricht im freien Fall zu seinen Fans