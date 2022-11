Schauspieler Chris Hemsworth hat sich eine Auszeit von seiner Schauspielkarriere genommen, nachdem er erfahren hat, dass er ein deutlich erhöhtes Risiko hat, an Alzheimer zu erkranken. Der Star aus den "Thor"-Filmen hat bei den Dreharbeiten für Disney-Dokuserie "Limitless" zahlreiche gesundheitliche Tests absolviert. Einer davor bestätigte Hemsworths "größte Angst". Der Schauspieler gab an, dass er nun "vorbeugende Maßnahmen" setzen werden.



Sowohl von seinem Vater als auch von seiner Mutter bekam Hemsworth das Gen "ApoE4" vererbt, was die Wahrscheinlichkeit einer Alzheimererkrankung um das acht- bis zehnfache erhöhe. "Es ist nicht so, dass ich mich jetzt in Ruhestand begeben möchte", aber "ich brauche eine Auszeit. Es geht um richtigen Schlaf, um die Dosierung von Stress, richtige Ernährung, Fitness". Hemsworths Großvater leidet an Alzheimer, der Schauspieler wird die nächste Zeit in seiner Heimat, in Bayron Bay in Australien verbringen.