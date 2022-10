Die US-Sängerin Tina Turner gibt es nun auch für daheim: als Barbie-Puppe. Das hat Spielzeughersteller Mattel bekannt gegeben. Der Grund? Das Unternehmen würde damit die beispiellose Musikkarriere und den Weg der Sängerin zelebrieren.

"Simply the best. Barbie ist stolz darauf, die unvergleichliche Karriere der 'Queen of Rock 'n' Roll' mit einer Tina-Turner-Barbie-Puppe zu ehren", teilte Mattel auf Instagram mit und fügte hinzu, dass "Sammler und Musikfans gleichermaßen" die Musikikone mit der neuen Barbie feiern können.

Die Spielzeugversion der Sängerin trägt das Outfit, das auch Turner selbst im Musikvideo zu "What's Love Got to Do With It" aus dem Jahr 1984 trug - ein kurzes, schwarzes Lederkleid, Jeansjacke und High Heels. Auch die Haare wurden auf die 82-Jährige abgestimmt. Für den Preis von rund 56 Euro ist sie erhältlich. Sie ist aber nicht die einzige Star Barbie. Neben ihr gibt es unter anderem Königin Letizia und Tochter, Prinzessin Leonor, Model Claudia Schiffer, Designer Karl Lagerfeld und Pop-Diva Jennifer Lopez.

Der Song wurde ihre erste und einzige Nummer-eins-Single in den US-Charts, bei den Grammys wurde sie dafür mit drei Preisen ausgezeichnet. Mit über 180 Millionen verkauften Tonträger gehört Tina Turner zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Die ursprünglich aus Tennessee stammende Musikerin lebt bereits seit über 20 Jahre in der Schweiz.

Die teuerste Barbie wurde für 220.000 Euro versteigert. Sie war eine Sonderanfertigung und trägt eine Halskette mit echten Diamanten.