Ja, man kennt die Schauspielerin Whoopi Goldberg. Nein, sie hatte noch nie Augenbrauen. Falls man nun beim Lesen denkt: "Das kann doch nicht sein?!", muss man sagen: "Doch!" Zugegeben, ab und zu, jedoch eher selten, wurden ihr bei Dreharbeiten Augenbrauen aufgeklebt oder gemalt. Ihre Echten aber sah man nie.

Und dieses Detail ist wohl vielen Menschen entgangen. So waren auch die Moderatorinnen der Talkshow "The View" bei einem kürzlich geführten Interview mit dem Star aus "Sister Act" sichtlich irritiert. "Ich muss das jetzt mal ganz ehrlich sagen", beginnt die 66-Jährige in der US-Sendung und fragt in Richtung der Zuschauer: "Was haltet ihr von diesem No-Brow-Look?" Dabei nennt sie Beispiele anderer Stars, die sie sich entweder entfernt oder gebleicht haben, wie gerade erst Kim Kardashian. Co-Moderatorin Sara Haines reagierte überrascht: "Whoopi, ich sitze seit sechs Jahren neben dir und habe nie bemerkt, dass du keine Augenbrauen hast!"

Doch selbst einem ihrer Ex-Ehemänner ist dieses Detail offenbar jahrelang entgangen. "Ich war mit einem Mann verheiratet, dem das nicht aufgefallen ist", erklärte Goldberg und ergänzte: "Bis er eines Tages sagte: 'Oh mein Gott, du hast ja gar keine Augenbrauen', und ich sagte: 'Ja, ich weiß.'"

Danach plauderte sie weiter und erzählte, dass sie bereits seit ihrer Kindheit augenbrauenlos ist. "Ich hatte als kleines Kind natürlich schon Augenbrauen." Sie bekam dadurch aber Hautirritationen, also entfernte ihre Mutter die Brauen. Und da die Schauspielerin auch selbst ihr Gesicht seit jeher nur ohne Augenbrauen kennt, ist sie bis jetzt bei diesem Look geblieben.

Warum es aber so gut wie niemandem aufgefallen ist? Auch dafür hat sie eine Erklärung: "Man weiß, wo sie sein sollten. Und wenn Sie mich ansehen, sehen Ihre Augen Augenbrauen, auch wenn sie eben nicht da sind." Und die Moderatorin meinte: "Ich sehe dich an und sehe auch jetzt Augenbrauen" Und Goldberg meinte darauf: "Ich weiß, dass du das tust."