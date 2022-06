Zwei Wochen nach der weltweiten Präsentation seines neuen Albums "Battito Infinito" hat der italienische Popstar Eros Ramazzotti auf Youtube das offizielle Video zur Single "AMA" vorgestellt, die sofort die Top 100 der europäischen Radio-Airplay-Charts erreichte. Im Video sind auch Ramazzottis Ex-Frau, die Schweizerin Michelle Hunziker, und die gemeinsame Tochter Aurora zu sehen. Das neue Album enthält zwölf neue Songs. Die CD ist das Resultat von drei Jahren Arbeit.

Der Videoclip mit Hunziker, die Ramazzotti 1998 geheiratet und sich nach vier Jahren von ihm getrennt hatte, zeigt abstrakte virtuelle Szenerien. Sie wurden mit einer 3D-Worlds-Animationssoftware, die auch für das Metaversum verwendet wird, erstellt.

Ramazzotti startet am 30. Oktober von Los Angeles aus eine internationale Tour mit 60 Konzerten in der ganzen Welt. Der erste Teil findet in Nord-, Mittel- und Südamerika statt. Von Februar bis Mai 2023 sind zehn Konzerte in Italien und in Europa geplant. Am 17. April 2023 tritt Ramazzotti in der Wiener Stadthalle auf.

"Battito Infinito" erschien vier Jahre nach Ramazzottis letztem Album "Vita ce n'è". Dabei handelt es sich um das 15 Album mit neuen Liedern des 59-jährigen römischen Künstlers.