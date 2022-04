Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger erhält für seine geplante Spionage-Serie bei Netflix Verstärkung durch zahlreiche Co-Stars. Noch hat die Serie keinen Namen, doch es sollen unter anderem Gabriel Luna ("Terminator: Dark Fate"), Travis Van Winkle ("Transformers") und Jay Baruchel ("The Kindness of Strangers") mitspielen, wie die Branchenblätter "Deadline.com" und "Variety" am Donnerstag berichteten.

Das Projekt mit dem "Terminator" in seiner ersten Serien-Hauptrolle wurde bereits im vorigen Jahr angekündigt. Produziert wird die Serie mit einstündigen Folgen von Skydance Television und "Sopranos"-Autor Nick Santora. Der Inhalt: Schwarzenegger und seine Kollegin Monica Barbaro spielen Vater und Tochter, die feststellen müssen, dass beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten. Barbaro ist aus Serien wie "Chicago Justice" und "The Good Cop" bekannt und drehte zuletzt den Action-Film "Top Gun: Maverick".