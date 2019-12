Der Austropop-Sänger Rainhard Fendrich lädt Freunde und Familie im Vorfeld zu einem großen Essen ein und bemüht sich am "Heiligen Abend nicht da zu sein".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rainhard Fendrich hat einiges mit dem Grinch gemeinsam. © APA/GEORG HOCHMUTH

Rainhard Fendrich (64) versucht nach eigenen Angaben, dem Weihnachtsrummel zu entgehen. Die ursprüngliche Idee des Weihnachtsfestes sei "einem rein profitorientierten Moloch zum Opfer gefallen", beklagte er in der "Passauer Neuen Presse". Familie und Freunde lade er vor Weihnachten zwar zu einem großen Essen in ein Wirtshaus ein. "Aber am Heiligen Abend bemühe ich mich, nicht da zu sein."

Einmal habe er den 24. Dezember in Singapur verbracht, aber auch dort sei er dem "Christmas-Wahn" nicht entgangen, sagte der Sänger, der mit Liedern wie "Macho, Macho" und "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" bekannt wurde.