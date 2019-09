Facebook

Paul Pizzera und Otto Jaus © Moritz Schell

Vor zweieinhalb Jahren hat Otto Jaus in Ö3-"Frühstück bei mir" zum ersten Mal über seine Liebe zu Schauspielerin Eva Maria Frank gesprochen, beide sind in Michael Niavaranis Komödie "Romeo und Julia" auf der Bühne gestanden, im Sommer 2016. Bei einem Kuss bei der Generalprobe, hatte es so richtig gefunkt.

Im heutigen Ö3-Gespräch verriet der Musik- und Kabarettstar die Fortsetzung seiner Lovestory. Von Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl auf Hochzeitsgerüchte angesprochen, gestand Jaus: "Ja, es ist vollbracht, ich bin verheiratet, ich habe den Ring am Finger. Es ist herrlich, ein Wahnsinn, ich fliege noch."

Früher, so Jaus, hatte er nie ans Heiraten gedacht, mit der Beziehung zu Eva Maria Frank habe sich diese Einstellung geändert: "Ich habe mir bald gedacht: 'Ich will die Frau, und das passt.' Die Eva ist das Beste, was mir passiert ist und keine Beziehung war so wie mit ihr." Ob der Heiratsantrag auch bühnenreif war? "Ich bin auf die Knie gegangen und sie hat 'Ja' gesagt. Und dann ist es weitergegangen. Herzklopfen vor der Hochzeit, bei der Hochzeit und als wir einander ,Ja' gesagt haben, haben wir beide geweint."