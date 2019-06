In bekannter Otto-Manier bestieg der 70-Jährige ein kleines Podest und enthüllte vor rund 500 Zuschauern eines der Lichtsignale, das ihn in seiner berühmten Hüpfpose zeigt.

Ehre im alltäglichen Verkehr: Otto Waalkes hat am Samstag in seiner Heimatstadt Emden seine eigenen Ampeln in Betrieb genommen. In bekannter Otto-Manier bestieg der 70-Jährige ein kleines Podest und enthüllte vor rund 500 Zuschauern eines der Lichtsignale, das ihn in seiner berühmten Hüpfpose zeigt.

"Otto hat in Emden einfach Vorfahrt", sagte Oberbürgermeister Bernd Bornemann.

Heut weih ich meine Ampel ein... Auch son Satz, den man nicht so oft sagt im Leben.



In Emden vor meinem Otto Huus steht gleich die erste Ottoampel der Welt! So nen ollen Stern auf dem Walk of Fame hat ja heutzutage jeder. Und die leuchten noch nichtmal! pic.twitter.com/vPP1h03YCN — Otto Waalkes (@OTTOausE) 22. Juni 2019

Er freue sich, dass der berühmteste Sohn der ostfriesischen Stadt nun auch im Straßenbild Wertschätzung erfährt. Auch Otto selbst hatte sich begeistert gezeigt, nachdem der Rat im Mai die Aufstellung von vier derartigen Ampeln beschlossen hatte.

Nach dem Bundesverdienstkreuz und der Emder Ehrenbürgerschaft sei eine eigene Ampel der Höhepunkt seiner Karriere, ließ der Künstler verlauten. In der Kunsthalle Emden ist außerdem bis zum 22. September die Ausstellung "OTTO Coming Home (he kummt na Huus)" zu sehen.