Lange hat man es dementiert, aber nun ist Andreas Gabalier selbst damit in die Öffentlchkeit gegangen: Heute Freitag veröffentlichte er das Video "Pump it up" - ein Song, den er mit Arnold Schwarzenegger aufgenommen hat.

Gabalier und Schwarzenegger waren gemeinsam im Studio © Sepp Pail

Die Kleine Zeitung hat schon im Vorjahr über das Treffen zwischen Andreas Gabalier und Arnold Schwarzenegger spekuliert. Gabalier nahm in Nashville Songs auf, und der "Terminator" schaute vorbei. Schnell enstand das Gerücht, die beiden hätten ein Duett eingesungen. Gabalier jedoch dementierte: "Wir trinken in Kitzbühel immer wieder ein gutes Glaserl miteinander. Da ich auf Einladung von Didi Mateschitz in den Red-Bull-Studios in L.A. war, hat er mich besucht, wir haben zwei lustige Tage verbracht. Vielleicht werden wir schon noch einmal was machen. Wer weiß", sagte er im Interview zur Kleinen Zeitung im Mai 2018.

Na, jetzt wissen wir's alle: Nach einer Onlineankündigung am Donnerstagabend wurde das Video zu "Pump it Up (Der Motivationssong)" am Freitag veröffentlicht. Es zeigt: die beiden Muskel-Freunde Schwarzenegger und Gabalier beim Pumpen im Fitnessstudio und beim Singen im Tonstudio, beim Radeln durch Santa Monica und Brentwood und einfach beim zusammen Spaß haben.

Und: Schwarzenegger hat sich für den Song, der auf Englisch gehalten ist, erstmals ans Mikro gewagt: Er singt zwar nicht richtig, sondern rappt eher: "My name is Arnold Schwarzenegger. I'll be back." Textlich geht es in "Pump it up" um "die Geschichte von einem der auszog, Andere zu motivieren und beispielhaft vorlebt was alles im Leben möglich ist." Es sei der Sport, der die nötige Erdung bietet, "denn der hartnäckigste Wettbewerber ist man selbst", heißt es im Pressetext.

Master of Mastering: Arnold Schwarzenegger an den Reglern Foto © Sepp Pail

"Außergewöhnliche Männerfreundschaft"

Wie es zum gemeinsamen Duett nun gekommen ist? Über den Weg gelaufen sind sich die beiden Steirer ja schon öfter - unter anderem bei den legendären Weißwurst-Partys in Golling bei Kitzbühel. Über die Jahre ist so eine "außergewöhnliche Männerfreundschaft" entstanden, wie es im Pressetext zur neuen Single heißt. Schwarzenegger hat Gabalier auch nach Los Angeles eingeladen, man trainierte gemeinsam im legendären Gold's Gym in Venice Beach und cruiste mit dem Fahrrad durch Brentwood.

Gabalier und Schwarzenegger radeln durch L.A. Foto © Sepp Pail

Diese Begegnungen inspirierten Gabalier zu einem Song über Schwarzenegger - und zu seiner Überraschung hatte sich der Terminator sich so begeistert gezeigt, dass er auch im Song mitwirken wollte.

Die Single „Andreas Gabalier "Pump It Up" feat. Arnold Schwarzenegger – The Motivation Song“ ist ab sofort in allen Downloadstores erhältlich.