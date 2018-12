Facebook

Sängerin Michelle bei der Helene-Fischer-Show © ZDF und Michael Zargarinejad (Michael Zargarinejad)

Die Kommentare waren alles andere als charmant: Der Auftritt von Sängerin Michelle bei der Helene-Fischer-Show erntete vor allem auf Twitter zum Teil böse Kommentare. Der Grund war nicht etwa ihre musikalische Leistung, sondern ihr Aussehen. Dabei reichten die Mutmaßungen von aufgespritzten Lippen bis hin zu Botoxinjektionen.

Die Sängerin selbst hat sich jetzt einige Tage danach auf Instagram selbst zu Wort gemeldet:

"Liebe Fans!! Möchte kurz klar stellen das ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe. Leider kommt es oft vor das das Licht in einer Show nicht optimal war...

Wie auch immer!!"

Ach Du scheiße, was ist denn mit dem Gesicht der Michelle passiert? ich da ein Botoxgüterzug verunglückt und stecken geblieben? #HeleneFischerShow — Hamburger Jung (@Cyclassics2011) 25. Dezember 2018

#HeleneFischerShow Da lässt man sich unauffällig die Visage Botoxenund sieht am Schluss aus wie Gina Lisa. Besser kann’s nicht laufen. pic.twitter.com/vC5t4EPJg3 — Tina La V▲GUE (@TinaLaVogue) 25. Dezember 2018