Foto-Hinweis: Miley Cyrus und Liam Hemsworth - heimliche Hochzeit zu Weihnachten?

Haben Sängerin Miley Cyrus und Schauspieler Liam Hemsworth zu Weihnachten heimlich geheiratet? Auf Instagram sind Fotos aufgetaucht, die das andeuten. So sieht man die beiden etwa gemeinsamen eine Torte anschneiden.

Heimliche Hochzeit? Liam Hemsworth, Miley Cyrus © AP

Ihre eigenen Instagram-Accounts sind verdächtig still. Aber auf der Seite eines gemeinsamen Freundes stehen Bilder, die Fans von Sängerin Miley Cyrus (26) und Schauspieler Liam Hemsworth (28) in höchste Aufregung versetzen: Auf den Fotos sind Miley im weißen Kleid und Liam im schwarzen Anzug beim gemeinsamen Anschneiden einer Torte zu sehen, meldet die US-Illustrierte "People".

Besonders vielsagend: Im Hintergrund glänzen Ballons mit der Aufschrift "Mr. und "Mrs. - für Fans der beiden ein eindeutiges Zeichen, dass die beiden den Bund der Ehe vollzogen haben. Immerhin sind die beiden, nach einer Trennung zwischendurch, auch schon zum zweiten Mal verlobt.

Zu sehen ist auf den Bildern auch ein Großteil der beiden Familien: Liams Brüder Luke und Chris Hemsworth sind mit dem angeblichen Bräutigam beim Schnapstrinken zu sehen. Mileys Mutter Tish und ihre Schwestern Noah und Brandi sind bei der Feier auch zu sehen. Stattgefunden hat das Fest offenbar im Haus des Paares in Tennessee - ihr gemeinsames Domizil in Kalifornien ist im Herbst bei einem der großen Waldbrände in Schutt und Asche gelegt worden.