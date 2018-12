Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Mehr als zwei Jahre nach seiner Trennung hat das einstige Hollywood-Traumpaar Angela Jolie und Brad Pitt eine Sorgerechtsvereinbarung für seine sechs Kinder erzielt. Damit sei ein Prozess vermieden worden, zitierten mehrere US-Medien am Freitag eine Erklärung von Jolies Anwältin Samantha Bley DeJean. Details zu der Vereinbarung würden zum Schutz der Kinder nicht veröffentlicht.

Im Juni hatte ein Gericht der Schauspielerin auferlegt, den drei leiblichen und drei adoptierten Kindern einen engeren Umgang mit ihrem Vater zu gewähren. Falls Jolie den Auflagen nicht nachkomme, drohe sie, das primäre Sorgerecht zu verlieren, das sie bisher genieße, hieß es in Medienberichten.

Pitt und Jolie: Streit um Kinder Mehr als zwei Jahre nach seiner Trennung hat das einstige Hollywood-Traumpaar Angela Jolie und Brad Pitt eine Sorgerechtsvereinbarung für seine sechs Kinder erzielt. (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Damit sei ein Prozess vermieden worden, zitierten mehrere US-Medien am Freitag eine Erklärung von Jolies Anwältin Samantha Bley DeJean. (c) APA/AFP/YOSHIKAZU TSUNO (YOSHIKAZU TSUNO) Im Juni hatte ein Gericht der Schauspielerin auferlegt, den drei leiblichen und drei adoptierten Kindern einen engeren Umgang mit ihrem Vater zu gewähren. (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) Falls Jolie den Auflagen nicht nachkomme, drohe sie, das primäre Sorgerecht zu verlieren, das sie bisher genieße, hieß es in Medienberichten. (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) Jolie hatte im September 2016 die Scheidung eingereicht - nach zweijähriger Ehe und insgesamt elfjähriger Beziehung. Medienberichten zufolge sorgte sie sich wegen Pitts Cannabis- und Alkoholkonsums und damit einhergehender Wutanfälle um das Wohl der Kinder. (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) Jolie warf Pitt unter anderem vor, den damals 15-jährigen Sohn Maddox auf einem Flug von Frankreich nach Los Angeles geschlagen zu haben. (c) APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY (TANG CHHIN SOTHY) Die Bundespolizei FBI stellte ihre Ermittlungen gegen Pitt wegen Kindesmisshandlung jedoch ein. (c) APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY (TANG CHHIN SOTHY) (c) APA/AFP/POOL/STEFAN ROUSSEAU (STEFAN ROUSSEAU) (c) APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY (TANG CHHIN SOTHY) (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) (c) APA/AFP/ROBYN BECK (ROBYN BECK) (c) APA/AFP/YOSHIKAZU TSUNO (YOSHIKAZU TSUNO) (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) (c) APA/AFP/ROBYN BECK (ROBYN BECK) (c) APA/AFP/CARL COURT (CARL COURT) 1/15

Kindesmisshandlung?

Jolie hatte im September 2016 die Scheidung eingereicht - nach zweijähriger Ehe und insgesamt elfjähriger Beziehung. Medienberichten zufolge sorgte sie sich wegen Pitts Cannabis- und Alkoholkonsums und damit einhergehender Wutanfälle um das Wohl der Kinder.

Jolie warf Pitt unter anderem vor, den damals 15-jährigen Sohn Maddox auf einem Flug von Frankreich nach Los Angeles geschlagen zu haben. Die Bundespolizei FBI stellte ihre Ermittlungen gegen Pitt wegen Kindesmisshandlung jedoch ein.