Izabela Ion hob Freitagabend in Richtung China ab. Dort wird sie sich in den nächsten vier Wochen auf die Miss-World-Wahl vorbereiten.

Izabela Ion © MAC

Ein Koffer voll mit Traumroben und ein Ticket nach China - man kann es schlimmer erwischen. Freitagabend reiste Miss Austria Izabela Ion von Wien nach China. Ihr Ziel: Sanya an der Südspitze der chinesischen Hainan-Insel. Dort wird in vier Wochen die Wahl zur Miss World über die Bühne gehen. In diesen vier Wochen wird sich Ion mit 150 weiteren Missen auf den großen Tag vorbereiten. Zumindest in Sachen Traumroben ist sie gut gerüstet: Designerin Erika Suess hat der Miss gleich sechs Roben mit auf den Weg gegeben.