Jorge bei "Wetten, dass..?" © dapd

Model und TV-Juror Jorge Gonzalez (51; "Let's Dance") trägt fast nur Highheels. "Auf Absätzen fühle ich mich wohler als in flachen Schuhen", sagte er der Münchner "tz" (Samstag). Schon als Dreijähriger habe er mit den Highheels seiner Großmutter gespielt. Später habe er bei Frauen immer auf deren Absätze geschaut. "Damit meine Füße nicht leiden, pflege ich sie intensiv und mache spezielle Übungen."

Der aus Kuba stammende Jorge Gonzelez wohnt seit mehr als 20 Jahren in Hamburg. Als Laufstegtrainer für die ProSieben-Castingshow "Germanys Next Topmodel" wurde er einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seit 2013 sitzt der 51-Jährige in der Jury von "Let's Dance" bei RTL.