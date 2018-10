Facebook

Kaum zu erkennen: Heidi Klum als indische Kriegsgöttin 2008 © (c) AP (Evan Agostini)

Süßes oder Saures? In Amerika wird heute Halloween gefeiert und auch Stars werfen sich in Schale. Allen voran Heidi Klum (45), deren Kostüme stets ein echter Hingucker sind. 2013 verbrachte sie zehn Stunden in der Maske, um sich in eine greise Dame zu verwandeln. Vor wenigen Tagen wurde die Verkleidungskünstlerin von der amerikanischen „Halloween Association“ offiziell zur „Königin des Halloween“ ernannt. Auf ihrem Instagram-Account teilte das Model ein Video, auf dem sie ein Paket öffnet, in dem sich eine Schatzkiste mit Totenkopf befindet.



„Es war schon immer einer meiner liebsten Feiertage und ich fühle mich absolut geehrt, von einer Organisation gewürdigt zu werden, die Halloween genauso feiert wie ich!“, freute sich Klum in ihrem Kommentar. Das Geheimnis um ihr diesjähriges Outfit wird wohl heute Abend gelüftet werden.

Lena Meyer Landrut ist mit blonden Haaren und gruseligen Kontaktlinsen kaum wiederzuerkennen.

Pop-Sängerinschlüpfte in die Rolle des Rappers Post Malone.... undin die Haut ihrer SchwesterDiese verkleidete sich wiederum als plüschiges Einhorn.Ein königliches Duo:, der Sänger von "All of me" mit seiner kleinen TochterSchauspielerin(Vampire Diaries) macht mit diesem schrägen Outfit Werbung für den neuen Film vonund: A Star is born.undals Pilotenduo.durfte natürlich auch nicht fehlen.Ganz schön gruselig: US-Schauspielerinals Voldemortals Elton John.undaka Wilma Feuerstein und Betty Geröllheimer.2017 mit ihrer Familie beim Halloween-Rodeo 2017

Zoe Kravitz (Tochter des Sängers Lenny) als Vampir im Bademantel.



als 80er Jahre-Star Debbie Harry