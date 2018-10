Dabei ist der 37-Jährige vor Live-Auftritten noch immer aufgeregt! Mit "Unlimited - Greatest Hits" gastiert er am 31. Mai 2019 in der Stadthalle.

David Garrett während eines Konzertauftrittes © APA/ELMAR GUBISCH

Für David Garrett gab es seit Beginn seiner Karriere keine musikalischen Grenzen. Daher soll „Unlimited“ mehr als ein Tournee-Titel sein: Es ist seine persönliche Lebensphilosophie. Live-Termin in Österreich: 31. Mai 2019, Wiener Stadthalle D. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Ticket Hotline: 0900-9496096. Insgesamt wird Garrett auf seiner Crossover-Tour im Frühjahr zusammen mit seiner Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt bei 19 Konzerten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu erleben sein. Nachdem ihn seit Anfang des Jahres ein Bandscheibenvorfall mehrere Monate plagte, spielt der Geiger inzwischen wieder.

Dabei ist der 37-Jährige auch zehn Jahre nach seinem internationalen Durchbruch noch vor jedem Auftritt aufgeregt. "Eine gewisse Körperspannung - die möchte ich nicht verlieren", sagte Garrett der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das wird sich nie legen." Mit der Zeit habe er aber gelernt, mit Stress umzugehen. Und verspricht, durch seinen Erfolg nicht leichtsinnig zu werden. "Ich bin zu bodenständig aufgewachsen und zu alt, dass man die Bodenhaftung verliert", erklärt der Deutsche.