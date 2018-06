Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hatten Spaß: William und Netta © AP

Prinz William (36) hat in Tel Aviv die diesjährige Song-Contest-Gewinnerin Netta (25) getroffen. Bei strahlendem Sonnenschein machten die beiden einen Spaziergang über den zentralen Rothschild-Boulevard mit seiner Bauhaus-Architektur. Ob Netta ihm auch „I’m Not Your Toy, You Stupid Boy“ vorsang, ist nicht bekannt. Bis zum 28. Juni stattet der Herzog von Cambridge Jordanien, Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten einen royalen Besuch ab.

Ob Tel Aviv auch als Gastgeberstadt 2019 zum Zug kommt, soll nach einem Bieterwettbewerb im September Gewissheit herrschen. Darauf habe sich die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit dem zuständigen israelischen Fernsehsender Kan geeinigt, bestätigte die EBU in Genf bei der Frage über den Austragungsort für den Eurovision Song Contest 2019 in Israel.