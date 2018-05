Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gal Gadot © Chris Pizzello/Invision/AP

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot ("Wonder Woman") verzichtet auf die Moderation des Eurovision Song Contests 2019 in Israel. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders habe sie abgesagt, bestätigte eine Sprecherin des israelischen Fernsehsenders "Kan" am Montag. "Kan" soll den ESC ausstrahlen und hatte die Schauspielerin nach eigenen Angaben wegen der Moderation angefragt.

Die israelische Sängerin Netta hatte im Mai mit ihrem Song "Toy" den Eurovision Song Contest in Portugal gewonnen. Dadurch findet der Wettbewerb 2019 in Israel statt.

Gadot war im vergangenen Jahr mit dem Hollywood-Blockbuster "Wonder Woman" als Superheldin und Amazone bekannt geworden. Vor dem ESC-Finale hatte sie dazu aufgerufen, für Netta zu stimmen. "Yes she can!", schrieb Gadot auf Instagram, wo sie fast 20 Millionen Abonnenten hat.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betonte bereits, die Veranstaltung werde in Jerusalem stattfinden. Doch nach Medienberichten werden die Verantwortlichen den endgültigen Austragungsort nicht vor September mitteilen.