Selbst in der rot-weiß-roten ORF-Delegation hat man nicht mit einem Platz auf dem Stockerl gerechnet. Cesár Sampsons Bronze-Medaille beim ESC 2018 geht in Österreichs Song-Contest-Geschichte ein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cesár Sampson bei der Ankunft in Wien © ORF

Als Eberhard Forcher, das "Trüffelschwein" von Ö3, im Auftrag von ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner einer kleinen ESC-Expertengruppe im Spätherbst 2017 eine Handvoll potenzieller Song-Contest-Kandidaten vorspielte (darunter auch "The Voice"-Zweiter Robin Resch, wie er selbst in Interviews enthüllte), war schnell klar: Cesár Sampson mit "Nobody But You" muss es sein. Er ragt heraus. "Cesár ist Rhythmus, er ist ein wahrhaftiges Menschenkind, er ist Stimme! Cesár lebt Musik und ist ein empathischer Künstler! Er weiß genau, wie er seine Stimme einsetzt - und zwar sowohl als Sänger als auch als Mensch", zeigte sich Zechner überzeugt.

Im Laufe der Vorbereitungen kamen durchaus Bedenken im ORF-Team auf: Schien doch Cesár lange nicht so empathisch wie Zoë Straub (2015) oder Nathan Trent (2016) zu sein. Durch seine introvertierte Art konnte der 34-Jährige auf manch Medienvertreter unnahbar und abgehoben wirken. „Er erinnert mich an einen hoch fokussierten Spitzensportler, der sich so konzentriert, dass er dabei vergisst, die Mundwinkel ein bisschen nach oben zu ziehen. Er hat nicht dieses Strahlen wie Zoë oder Nathan, das mag dann durchaus überheblich wirken“, konstatierte selbst ORF-Kommentator Andi Knoll im Gespräch mit der Kleinen Zeitung in Lissabon.

Dritter Platz in der Kombination

Und nun also Platz eins bei den Fachjuroren und in Kombination mit dem Televoting ein hervorragender dritter Platz. Österreich bekam von 34 Jurys der 43 teilnehmenden Länder Punkte. Ein besseres Ergebnis schafften bisher nur Udo Jürgens und Conchita. Top 10 erreichten wir mit Carmela Corren (7), mit den Milestones (5), Waterloo & Robinson (5), Thomas Forstner 85), Alf Poier (6), Gary Lux (8), dem Duo Mess (9), Westend (9), George Nussbaumer (10), Simone (10) und Bobbie Singer (10). Udo trat übrigens drei Mal an: Vor dem Triumph mit "Merci Chérie" (1966) holte er einen sechsten (1964, "Warum nur, warum?") und einen vierten Platz (1965, "Sag ihr, ich lass sie grüßen").

Auch in der ORF-Delegation hat man nicht mit einem Platz auf dem Stockerl gerechnet. Top 10 oder Top 12, ja. Aber Bronze!?! Und das mit einem Sieg bei den Fachjuroren (je fünf Experten pro Land). Beim Televoting der Zuschauer (Telefon, SMS, App) erreichte Österreich auf Rang 13. Was in der Kombination eben Bronze hinter Israel und Zypern ergab.

Im ersten Halbfinale hatte es insgesamt übrigens für einen vierten Rang gereicht (hinter Israel, Zypern und Tschechien). Die Fachjuroren aus der Musik- und Medienbranche sahen in César Sampson einfach den besten Sänger. Sein souveräner Bariton bei "Nobody But You" überzeugte die Branche. Und die tadellose Produktion im Soulpop-Sound mit Gospel-Elementen stieß auf Gegenliebe im Osten und im Westen, im Norden und im Süden. Dass er beim Publikum "nur" auf Platz 13 bei 26 Startern lag, kann man mit Andi Knolls Statement begründen, der ihn als „Marcel Hirscher des ESC“ bezeichnet hatte. Hoch konzentriert wie ein Spitzensportler ging der Profi-Musiker an das Unternehmen Song Contest heran. Erreichte aber nur einen Teil der Herzen. Obwohl er im Vergleich zu den ersten Proben die Handbremse gelockert hatte. Aber da war immer noch ein bisschen zu viel Kopf und eine Spur zu wenig Feuer und Gefühl. "Ich bin kein Perfektionist, sondern ein Professionalist", hatte sich César im Laufe der ESC-Woche einmal selbst beschrieben.

Hut ab vor Cesár und seinem Spitzenplatz bei den Jurys! "Rhythmus, Menschenkind, Stimme!" Wie Kathrin Zechner es formuliert hat, traf es auch auf die Juroren auf. Und wurde gewürdigt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.