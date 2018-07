Facebook

Netta Barzilai gewann heuer den ESC in Portugal. © AP

Laut israelischen Medienberichten droht den Komponisten des ESC-Siegerliedes "Toy" aufgrund von Plagiatsvorwürfen ein Verfahren. Die Universal Music Group soll ihnen vorwerfen, mit "Toy" das White Stripes-Lied „Seven Nation Army“ abgekupfert zu haben. Die Ähnlichkeiten sollen nicht die Melodie oder den Text sondern den Rhythmus betreffen.

Der Manager von Song-Contest-Siegerin Netta Barzilai hat den Eingang eines entsprechenden Briefes bestätigt. "Es wurde kein Rechtsanspruch erhoben, (es kam) nur ein Brief zur vorläufigen Klarstellung in Bezug auf dieses Thema", wird er in israelischen Medien zitiert. Die Nachrichtenseite "ynet" berichtet, dass einer der beiden Komponisten in den nächsten Tagen nach Los Angeles fliegen werde, um eine Lösung im Streit zu finden.

Noch ist völlig offen, welche Konsequenzen es hätte, würde tatsächlich ein Plagiat festgestellt.

