Helene Fischer bei ihrem Tourauftakt in Leipzig © APA/Sebastian Willnow

Wenn Helene Fischer Konzerte ankündigte, waren die Hallen im Nu ausverkauft. Bisher. Denn auf ihrer neuen Tournee gibt es durchaus noch freie Plätze - gute Nachrichten also für jene, die eher kurzfristig Karten kaufen. In Leipzig, wo sie ihre aktuelle Tour startete, kamen an zwei Abenden 40.000 Fans in den Genuss ihrer Show. Ausverkauft war das 42.000 Fans fassende Stadion aber nicht. Immerhin hatte sie aber auch harte Konkurrenz: Gleichzeitig spielten die Deutschen bei der Fußball-WM um den Verbleib.

Auch für die weiteren zwölf Konzerte sind noch Karten verfügbar, berichtet der "Stern" - vor allem in Berlin am 8. Juli im Olympia-Stadion seien erst ungefähr die Hälfte der Karten verkauft. Einzig das Konzert in Frankfurt ist ausverkauft.