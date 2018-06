Vielleicht wollte sie sich nur von ihrer Trauer ablenken, ihre Fans sind jedenfalls entsetzt: Katherine Heigl (39) hat auf Instagram "lustige" Fotos vom Besuch am Grab ihres 1986 verstorbenen Bruders geteilt.

Katherine Heigl auf einem Foto aus dem Jahr 2012 © EPA

Vielleicht wollte sie sich nur von ihrer Trauer ablenken, ihre Fans sind jedenfalls entsetzt: Katherine Heigl (39) hat auf Instagram Fotos vom Besuch am Grab ihres 1986 verstorbenen Bruders geteilt. Das "Ungewöhnlich": Sie sitzt auf Gräbern und schneidet Grimassen. Auf einem Foto macht sie ein Selfie mit einer Engelsstatue.

Nach den empörten Reationen nahm Heigl die Bilder von ihrer Instragram-Seite und entschuldigte sich in einem Video-Clip. „Es tut mir so leid“, sagt die Dreifach-Mama in dem Clip. „Diese Aktion von mir war nicht durchdacht. Mein Verhalten war respektlos und ich danke euch dafür, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt.“

🙏❤️ Ein Beitrag geteilt von Katherine Heigl (@katherineheigl) am Jun 24, 2018 um 5:05 PDT