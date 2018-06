Anne Hathaway, Daniel Craig und Robert De Niro dürfen im kommenden Jahr in Hollywood eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anne Hathaway © Evan Agostini/Invision/AP

Anne Hathaway, Daniel Craig und Robert De Niro dürfen im kommenden Jahr in Hollywood eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllen. Wie das "Walk of Fame"-Komitee am Montag bekanntgab, werden auch ihre Schauspielkollegen Lupita Nyong'o, Alan Arkin und Guillermo del Toro auf diese Weise geehrt.

Auch die Musiker Pink, Michael Bublé und Cypress Hill können sich schon mental auf einen Stern auf dem berühmten Gehsteig vorbereiten. Die konkreten Termine für die Zeremonien werden erst kurz vorher bekanntgegeben.