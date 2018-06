In "Game of Thrones" verliebten sie sich als Jon Snow und Ygritte ineinander, jetzt wurde im echten Leben geheiratet.

Rose Leslie und Kit Harington © AP

Der "Game of Thrones"-Star Kit Harington (31) und seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie (31) haben am Samstag in Schottland geheiratet. Das britische Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennengelernt. Dort verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Zwei Jahre später verließ Leslie die vielfach ausgezeichnete Serie.

In die abgelegene Hochzeitskirche in Kirkton of Rayne verschlug es etliche Stars, darunter die "Game of Thrones"-Kollegen Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner und Emilia Clarke. Auch der britische Schauspieler Jack Donnelly ("Atlantis") und das schwedisch-kanadische Model Malin Akerman gehörten zu den Gästen.

Nach der Trauung fuhr das Paar zum Empfang in Leslies nahegelegenem Familienschloss in Aberdeenshire. Dort warteten bereits geduldig Fans in der Hoffnung, einen Blick auf das Brautpaar erhaschen zu können. Das Schloss, Wardhill Castle, stammt aus dem 12. Jahrhundert.

Harington, der zu den Lieblingen der Serienfans zählt, sagte im vergangenen Jahr dem italienischen Magazin "Vogue": "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben." Bei ihnen beiden sei das auf Island geschehen. "Das Land ist wunderbar ... die Nordlichter sind magisch ... Dort haben wir uns ineinander verliebt." Die beiden 31-Jährigen verlobten sich 2017 und gaben dies öffentlich bekannt.

Der Vater der Schauspielerin, Sebastian Leslie, war "außer sich vor Freunde" für das Paar, wie er Journalisten berichtete. Als er seine Tochter zur Kirche begleitete, trug er einen Schottenrock. Rose hatte ein elfenbeinfarbenes Brautkleid und einen Schleier gewählt.

"Game of Thrones" begeistert Fans mit einer komplexen Geschichte sowie einer gehörigen Prise Sex und Gewalt. Etliche vielschichtige Charaktere sind auch in Nebenrollen hochkarätig besetzt.