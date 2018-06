Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Hayo (links) mit Modelmama Heidi Klum, der aktuellen Siegerin Toni Dreher-Adenuga und Co-Juror Michael Michalsky © Pro 7

"Was für eine atemberaubende Reise das war!" So beginnt Thomas Hayos Statement auf Instagram, mit dem er auf die letzten acht Jahre als Juror der Model-Show zurückblickt.

Thomas Mayo erklärte, dass er wieder Zeit brauche, um andere Aktivitäten in seinen Fokus zu rücken. Während der letzten Staffel gab es immer wieder Streit mit Co-Juror Michael Michalsky. Das war aber wohl nicht der Grund für Hayos Abschied, erklärt er Michalsky in seinem Post doch zu seinem "brother from another mother".

Flügel, Glitzer und eine strahlende Siegerin: Das "Germany's Next Topmodel"-Finale in Bildern Am Ende waren's nur noch vier: Christina (22, Dudenhofen), Julianna (20, Klein-Winternheim), Pia (22, München) und Toni (18, Stuttgart) zogen ins Finale der diesjährigen Ausgabe von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ein. ProSieben/Martin Ehleben Das wurde wie immer live ausgetragen - diesmal im im Düsseldorfer ISS Dome. ProSieben/Willi Weber Einen Auftritt absolvierten die Finalistinnen mit ihren amerikanischen Dragqueen-Zwillingen ProSieben/Willi Weber Christina musste als erste die Liveshow verlassen - sie erreichte also Platz vier ProSieben/Willi Weber Auch die bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen waren - bis auf eine - noch einmal am Laufsteg zu sehen, hier mit Cro ... ProSieben/Willi Weber ... der auch in einer Folge der Modelshow dabei war: Mit ihm mussten die Nachwuchsmodels ein Musikvideo drehen ProSieben/Willi Weber Den sogenannten "Personality Award" räumte "Klaudia mit K" ab, die mit ihrer Verrücktheit etwas Leben in den strammen Modelshowalltag gebracht hatte ProSieben/Willi Weber Finalistin Pia und die Ausgeschiedenen Sally, Sara, Gerda und Anne ProSieben/Willi Weber Julianna, "powerful" im Anschluss an den "Vertical Walk" ProSieben/Willi Weber Favoritin Toni ProSieben/Willi Weber Dann wurde es spannend ... eine der drei musste die Show verlassen ProSieben/Willi Weber Die Top 3: Pia verließ die Show als Dritte, Toni und Julianna durften noch bleiben ProSieben/Willi Weber Die Top 2 durften dann einen auf "Victoria's Secret" machen ... ein Modeltraum ging in Erfüllung ProSieben/Willi Weber Küsschen von Engel Toni ProSieben/Willi Weber Toni APA/dpa/Marcel Kusch (Marcel Kusch) Toni APA/dpa/Marcel Kusch (Marcel Kusch) Julianna in Pose ... ProSieben/Willi Weber ... und nochmal mit Rita Ora, die zur Performance der beiden sang ProSieben/Willi Weber Die beiden letzten in "zivil": Julianna und Toni ... ProSieben/Willi Weber ... die letzte Aufgabe war ein "romantisches" Live-Fotoshooting mit Sänger Wincent Weiss, der ebenfalls in der Staffel aufgetreten war. ProSieben/Willi Weber Noch ein Catwalk mit riesigen Kleidern ... ProSieben/Willi Weber ... und dann Hochspannung, Heidi nimmt ihre "Määdchen" in den Arm ... ProSieben/Willi Weber ... und gemeinsam starrt man auf den Screen, auf dem bald das begehrte "Harper's Bazaar"-Cover mit der Siegerin erscheinen wird ... ProSieben/Willi Weber ... es ist Favoritin Toni! APA/dpa/Marcel Kusch (Marcel Kusch) Thomas Hayo, Heidi Klum und Michalsky gratulieren. Mehr zum Finale hier. ProSieben/Willi Weber 1/25

Hayo sorgte für viele emotionale Momente, aber auch für viele Lacher. Hier sein recht gelungener Versuch aus der letzten Staffel, einem Model zu demonstrieren, wie man richtig "sexy" läuft.