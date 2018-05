Facebook

Der Süßigkeiten-Hersteller Storck postete unter dem Titel „Schaum in Weiß“auf Facebook einen braunen Schokokuss im Brautkleid und erntete damit Empörung. Untertitelt war der Beitrag mit den Worten "Was guckt ihr denn so... wollt ihr heute etwa nicht auch Meghan sein?" Ein unüberlegtes Posting, denn Meghan ist in der royalen Familie die erste Frau mit einem afroamerikanischen Elternteil. Dementsprechend groß ist das Unverständnis unter den Nutzern der sozialen Medien. Sie werfen dem Unternehmen Rassismus vor.

Am Montagmorgen entschuldigte sich Super Dickmann’s via Facebook, aus der Perspektive des Schokokusses: „Das diskutierte Bild zeigt – wie alle meine Bilder – mich selbst und es ging mir in Gedanken an die große Hochzeit um meinen Traum in Weiß.“ Und weiter: „Die Welt von Super Dickmann’s ist bunt und vielfältig und fern von rassistischen Gedanken.“

Liebe Designer und SoMe-Grafiker: eine Sache sollte man bei seiner Arbeit immer bewahren: Haltung. War das echt Euer Ernst? Eure Idee? Die des Kunden? Ich schüttle nur noch den Kopf. Unfassbar. #rassismus #RoyalWedding #dickmanns pic.twitter.com/vBZKmBsqEI — Heiko Lars Winter (@1ecke3elfer) 21. Mai 2018