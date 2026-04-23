Der bekannte deutsche TV-Koch Alfons Schuhbeck (76) bleibt weiterhin trotz seiner rechtskräftigen Freiheitsstrafe auf freiem Fuß. Schuhbeck war im Juli 2025 unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, Betrugs und vorsätzlichen Bankrotts zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Dazu zählt eine frühere Verurteilung wegen Steuerhinterziehung aus dem Oktober 2022.

Erneute Prüfung im September

Schuhbeck leidet jedoch an einer schweren Krebserkrankung, weswegen der Vollzug der Haft bereits seit Mai des vergangenen Jahres ausgesetzt war. Die Staatsanwaltschaft München I hat auf Anfrage der dpa mitgeteilt, die Haftunterbrechung werde mindestens bis zum 4. September 2026 verlängert.

Ein Gutachter sei demnach zum Ergebnis gekommen, Schuhbeck könne aufgrund seiner Erkrankung auch nicht in einem Gefängnis mit Krankenabteilung untergebracht werden. Im September will die Staatsanwaltschaft erneut prüfen, ob der Münchner Starkoch dann seine Haftstrafe antreten kann.

Unheilbare Krebserkrankung

Schuhbeck war bereits seit Mai des vergangenen Jahres nicht mehr im Gefängnis. Nach Angaben seiner Verteidiger leidet der kurz vor dem 77. Geburtstag stehende Koch an einer unheilbaren Krebserkrankung.

Der 76-jährige Unternehmer kassierte für seine verzweigte Kette staatliche Coronahilfen, obwohl die Unternehmen bereits pleite waren. Der ehemalige Sternekoch, Koch des FC Bayern München und zahlreicher Promievents, sitzt nach Angaben seines Insolvenzverwalters auf 27 Millionen Euro Schulden. Schuhbeck trat in seiner Sendung im BR sowie als Gast in Talksendungen regelmäßig im Fernsehen auf.