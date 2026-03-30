Der Stoff für das Biopic „Scandalous“ könnte besser nicht sein: die Beziehung zwischen dem Filmstar Kim Novak und dem schwarzen Entertainer und Musiker Sammy Davis Jr. Ende der 1950er Jahre, in einer Zeit strenger Rassentrennung in den USA. Doch Novak, die durch Alfred Hitchcocks Filmklassiker „Vertigo“ berühmt wurde, stört sich am Cast. Filmstar Sydney Sweeney (“The Housemaid“) soll die heute 93-Jährige mimen. Für diese Entscheidung hat Kim Novak ein vernichtendes Urteil parat.

In der britischen „Times“ findet Kim Novak deutliche Worte für den Cast: „Sie könnte mich niemals spielen.“. Die Schauspielerin fürchtet, dass durch diese Wahl der Besetzung die Beziehung zwischen ihr und Sammy Davis Jr. eine viel zu starke sexuelle Komponente bekommt. „Wie soll es da nicht um Sex gehen? Sydney Sweeney sieht immer sexy aus“, betont Novak in der „Times“. Novak machte trotz Rassentrennung in den USA nie einen Hehl aus ihrer Freundschaft zu Davis Jr., nahm ihn sogar Weihnachten mit zu ihren Eltern nach Chicago. Gemeinsame öffentliche Auftritte als Paar gab es aber nicht. Ob oder wie lange sie überhaupt ein Liebespaar waren, dazu äußerten sich die beiden nie konkret. Wohl auch, weil Columbia Pictures, das Studio, bei dem Novak unter Vertrag stand, intervenierte.

Kim Novak © IMAGO/Castel Franck/ABACA

Was sie verband: Trotz gegen eine rassistische Gesellschaft

Auch am Titel „Scandalous“ stört sich Kim Novak. „Ich denke nicht, dass die Beziehung skandalös war. (…) Wir hatten so viel gemeinsam, auch das Bedürfnis, für das akzeptiert zu werden, was wir sind und was wir tun – und nicht nur dafür, wie wir aussehen.“ So soll sich auch Sammy Davis Jr. geäußert haben, was die beiden verbinde: Trotz gegen eine zutiefst rassistische Gesellschaft.

Sydney Sweeney ist nicht nur die geplante Hauptdarstellerin des Biopics, sondern auch die Produzentin. Zudem macht sie mit Werbedeals auf sich aufmerksam, unter anderem für die rassistisch lesbare Jeanskampagne für den Hosenhersteller American Eagle. Der Werbeslogaen „Sydney Sweeney has great Jeans“ - Jeans wird im Englischen wie genes (Gene) ausgesprochen - sorgte in den USA, wo schwarzer Rassismus noch immer ein großes gesellschaftliches Problem ist, für einen Skandal.Sweeneyy wurde damals von der MAGA-Bewegung durch ihr stereotypes Aussehen - weißhäutig und blondhaarig - als eine der Ihren vereinnahmt. Die Schauspielerin distanzierte sich in der öffentlichen Wahrnehmung erst viel zu spät davon. Vielleicht auch ein Grund, warum Kim Novak skeptisch über die Besetzung des Biopics ist.

Auch der männliche Cast steht bereits: Der Entertainer Sammy Davis Jr. soll von David Jonsson (32) gespielt werden.