FDP-Politiker Christian Lindner und seine Ehefrau Franca Lehfeldt erwarten ein gemeinsames Kind. Gemeinsam zeigten sich die beiden am Samstagabend in Düsseldorf bei einem von Lehfeldt mitorganisierten Event. Nach monatelanger Geheimhaltung genoss die Journalistin in einem eng anliegenden Abendkleid sichtlich ihren ersten öffentlichen Auftritt als werdende Mutter.

Auf das unverkennbare Babybäuchlein angesprochen, gab die 35-Jährige zudem Details preis: „Mir geht es sehr gut, alles läuft super“, sagte sie. „Allerdings, die ersten drei Monate waren weniger schön.“

Der FDP-Politiker und die Politik-Journalistin lernten sich 2018 kennen und lieben, 2022 folgte die Traumhochzeit auf Sylt. Nachwuchs hatten sich die beiden wohl bereits länger gewünscht, wie sie in einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ verraten haben: „Tatsächlich ist mein größter Wunsch an das Leben auch nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben.“

Bald hat der Ex-Finanzminister eine neue Aufgabe, auf die er sich freuen kann, das Wunschbaby soll voraussichtlich im März 2025 das Licht der Welt erblicken.

Erster Nachwuchs

Für beide ist es das erste Kind. Lindner war vor Lehfeldt zwar bereits einmal verheiratet, aber aus der ersten Ehe mit Journalistin Dagmar Rosenfeld gingen keine Kinder hervor. Das Paar ließ sich 2020 offiziell scheiden.

Lehfeldt hatte erst im vergangenen Jahr ihren langjährigen Job als Reporterin gekündigt und sich daraufhin selbstständig gemacht. Neben ihrer Karriere als Politik-Journalistin hat sich die 35-Jährige auch ein Standbein als Moderatorin und Autorin aufgebaut.