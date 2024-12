Viele eingefleischte Serienfans wünschen sich seit Jahren eine neue gemeinsame Folge der Kultserien „Der Bergretter“ und „Der Bergdoktor“. Die ZDF-Produktionen halten die Zuseher wöchentlich in Atem und sorgten für die ein oder andere Überraschung am Bildschirm.

Abseits der Kamera: Das ist die Frau des „Bergretters“

Doch auch hinter den Kulissen schienen sich die Darsteller bestens zu verstehen und fanden im Laufe der Jahre sogar die ganz große Liebe. Markus Brandl (49), der den „Bergretter“ Tobias Herbrechter spielt, hat im Laufe der Jahre einiges mitgemacht, der Seriencharakter war verheiratet, die Ehe scheiterte jedoch, seit Staffel 14 ist er wieder glücklich verliebt.

Privat hat er bereits seine Auserwählte gefunden, er ist seit 2004 mit der deutsch-französischen Schauspielerin Nathalie Schott (44) liiert. Viele werden sie als Bankangestellte Julia Andermatt in „Der Bergdoktor“ kennen. Der Charakter taucht seit 2023 immer wieder auf.

Vor ihrer Rolle in der Kultserie, legte die 44-Jährige bereits einen Auftritt in der Sendung ihres Partners hin. Sie war 2017 in der Folge „Die letzte Hoffnung“ sowie 2019 in „Über den Wolken“ zu sehen.

Mittlerweile haben Brandl und Schott auch den Bund fürs Leben geschlossen und zwei gemeinsame Kinder. Die kleine Familie hat sich in München niedergelassen.