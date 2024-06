Zehn Jahre lang waren Helene Fischer (39) und Florian Silbereisen (42) das Traumpaar schlechthin - und das nicht nur in der Welt der Schlager. Auch nach ihrer amikalen Trennung im Jahr 2018 blieben die beiden freundschaftlich verbunden. Wie die Bild-Zeitung kürzlich berichtete, soll die Schlagerqueen ihrem Ex nun kürzlich einen Besuch abgestattet haben. Und das an einer außergewöhnlichen Location. Nicht auf Island, von wo Silbereisen vor einer Woche ein Foto auf Instagram postete:

Das Foto entstand im Rahmen von Dreharbeiten: Florian Silbereisen schipperte zuletzt auf dem Kreuzfahrtsschiff „MS Amadea“ entlang der norwegischen Küste Richtung Spitzbergen. Und auf privaten Schnappschüssen, die der „Bild“ vorliegen, sah man seine Ex Helene Fischer - warm eingepackt mit Jacke und Wollmütze - ausgelassen mit dem „Traumschiff“-Kapitän feiern.

Und schwupps, schon kocht die Gerüchteküche über: Insidern fällt spontan ein, dass man schon länger nichts mehr von ihrem Ehemann Thomas Seitel gehört hat, der mit der gemeinsamen Tochter (2) brav zu Hause blieb, geschweige denn, das Ehepaar gemeinsam gesehen habe. Gibt es eine Krise? Ist die Ehe am Ende vorbei? Steht die blonde Schönheit vor einem Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Freund?

Faktum ist: Eine sehr gute Freundin von Fischer, die selbst Teil der „Traumschiff“-Crew ist, feierte ihren Geburtstag an Bord, und es war lange geplant, dass auch Helene Fischer an der Feier teilnehmen werde. Und seit jeher halten Seitel und Fischer ihre Beziehung unter Verschluss und meiden als Paar die Öffentlichkeit. Aber wir versprechen, wir bleiben dran.