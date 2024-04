Ein siebenjähriger Bub ist Dienstagnachmittag in Going in Tirol (Bezirk Kitzbühel) vom oberen Teil eines Krans bzw. dem Ausleger getroffen und schwer verletzt worden. Der Kran war gerade dazu verwendet worden, einen Maibaum aufzustellen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Kran wurde demnach von einer Windböe erfasst, worauf das Teil zu Boden stürzte und den Bub erfasste. Auch der Maibaum fiel um und traf ein Privathaus sowie ein Fahrzeug.

Beide wurden erheblich beschädigt. Der Siebenjährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Er wurde schwer am Fuß sowie im Gesicht verletzt, war aber ansprechbar und befand sich nicht in Lebensgefahr, hieß es. Das vom 30 bis 40 Meter hohen Maibaum getroffene Privathaus soll als Gasthaus aus der Fernsehserie „Der Bergdoktor“ bekannt sein, berichtete der ORF Tirol. In dem Haus wohnen laut dem Bürgermeister der Gemeinde zwei Menschen. Diese wurden nicht verletzt.