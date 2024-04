Auf der Phyrnautobahn (A 9) bei Deutschfeistritz ist es Freitagnachmittag zu einem Autounfall gekommen: Ein 46-Jähriger war gemeinsam mit seiner Frau und zwei Kindern in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er plötzlich – laut Polizei vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf – von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte auf einer Strecke von über 100 Metern immer wieder gegen die Leitschiene und die Betonmittelleitwand. Die Beifahrerin und ein Kind, das am Rücksitz saß, wurden leicht verletzt. Die Rettung transportierte die beiden in das LKH Graz.

Der beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen geringen positiven Messwert, berichtet die Polizei. Der Mann wird angezeigt. Die Unfallstelle war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Übelbach, Deutschfeistritz, die Rettung und die Autobahnmeisterei standen im Einsatz.