Jeden vierten Donnerstag im November feiern die US-Amerikaner Thanksgiving. Traditionell gehören ein üppig gedeckter Esstisch genauso zur Tradition wie überfüllte Flughäfen und Straßen. Aus allen Ecken der Staaten reisen die Menschen zu ihren Familien, um gemeinsam Danke zu sagen.

Auch die Stars und Sternchen feierten 2024 wieder die amerikanische Version des Erntedankfestes. Doch nicht bei allen blieb es besinnlich und ruhig.

Bruce Willis ist „Best Dad ever“

Im Hause Willis haben gemeinsame Feiertage wohl einen besonderen Stellenwert. Schauspieler Bruce Willis (69) leidet seit einiger Zeit an Demenz und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Selten sieht und hört man noch etwas vom „Stirb langsam“-Star. Am Donnerstag posteten seine Töchter Scout (33) und Tallulah (30) zwei gemeinsame Bilder mit ihrem Vater. In der Hand hält Willis dabei ein Schild mit der Aufschrift „Best Dad ever“, also „Bester Vater aller Zeiten“. Zu den Bildern schrieben Scout und Tallulah lediglich ein Wort: „Dankbar“.

Große Thanksgiving-Party in New York

Deutlich mehr krachen ließ es Sängerin Kylie Minogue. Die gebürtige Australierin heizte die Menge bei der Thanksgiving-Day-Parade in New York City im strömenden Regen an. „Happy Thanksgiving. macys, das war großartig!! Welcher Regen????! Wir sehen uns nächstes Jahr auf Tour“, schrieb die 56-Jährige auf Instagram. Ab 15. Februar reist Minogue mit ihrer „Tensions Tour“ um die ganze Welt. Beginnen wird sie in ihrer Heimat Australien, im Sommer kommt sie nach Europa – unter anderem nach Berlin (16. Juni), Zürich (6. Juli) und Stuttgart (9. Juli).

Kylie Minogue war natürlich nicht der einzige Star auf der 98. Thanksgiving Parade in New York. Viele weitere Prominente mischten sich unter die mehr als drei Millionen Zuseherinnen und Zuseher. Ganz vorne mit dabei war Lokalmatador TV-Moderator Jimmy Fallon, der im NBC Studio 6B beim Rockefeller Center in seiner „Tonight Show“ jede Sendung gemeinsam mit seinen Stargästen für Unterhaltung sorgt. Sänger Joey MacIntyre, Bishop Briggs, Billy Porter, Idina Menzel, Dasha und Rachel Platten ließen sich die Party im Big Apple ebenfalls nicht entgehen. Die besten Bilder:

Meer für Wilson, Weihnachtsmann bei Roberts, Plädoyer von McConaughey

Schauspielerin Rebel Wilson (44) - wie Minogue gebürtige Australierin - feierte kein traditionelles Thanksgiving. Vielmehr genoss sie gemeinsam mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma, ihrer Tochter Royce Lillian (2) und weiteren Familienmitgliedern die Zeit am Meer.

Hollywoodstar Emma Roberts (33) ist bereits in Weihnachtsstimmung, wie in ihrer Instagramstory zu sehen ist. Gemeinsam mit ihrem engen Freund Cade Hudson und dem Weihnachtsmann - natürlich nicht dem echten - traf sie sich zu einem Thanksgiving-Brunch.

© Emma Roberts (Instagram Screenshot)

Schauspieler Matthew McConaughey hielt in einem Instagram-Video ein rund einminütiges Plädoyer dafür, den Geist von Thanksgiving im ganzen Jahr zu leben und nicht nur an diesem einen speziellen Tag. „Was wäre, wenn wir mehr machen würden, als nur zu Thanksgiving zu sagen, dass wir dankbar für die Menschen hier am Tisch sind?“, fragte der 55-Jährige. „Wenn wir uns alle ein bisschen mehr um die Personen kümmern würden, die mit uns am Tisch sitzen - das ist der Weg, wie wir eine Revolution starten“, führte er weiter aus.

Kamala Harris bereite Thanksgiving-Mahlzeiten zu

US-Vizepräsidentin Kamala Harris stellte sich zu Thanksgiving in den Dienst der guten Sache. Gemeinsam mit ihrer Großnichte Leela Ajagu und weiteren Familienmitgliedern half sie in der DC Central Kitchen in der Hauptstadt Washington D.C. aus und bereitete Essen für Bedürftige zu.