Eine herzliche Umarmung, geprägt von Mut und Zuversicht: Dieses Bild veröffentlichten der Prince und die Princess of Wales noch im Oktober auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen ist die 42-jährige Kate, die sich selbst gerade von einer Krebserkrankung erholt, wie sie die 17-jährige Fotografin Liz Hatton umarmt. Auf Einladung des britischen Thronfolgerpaares war die aufstrebende Fotografin nach Windsor Castle gekommen.

Acht Wochen nach Treffen mit Prinzessin Kate ist Liz gestorben

Nur acht Wochen nach dem Besuch in Windsor, bei dem Hatton sichtlich gezeichnet war von ihrer seltenen und aggressiven Krebserkrankung, teilte Vicky Robyana, die Mutter von Liz Hatton, auf Instagram mit, dass ihre Tochter gestorben ist. „Unsere unglaubliche Tochter Liz starb in den frühen Morgenstunden“, schreibt sie. „Sie blieb bis zuletzt entschlossen. Noch gestern machte sie Pläne.“ Die Mutter ist stolz über die „Freundlichkeit, Empathie und den Mut“, den ihre Tochter in der Vergangenheit gezeigt habe.

Prinzessin Kate und ihr Mann, der britische Thronfolger Prinz William, drückten den Hinterbliebenen ihr Beileid aus: „Es tut uns sehr leid zu hören, dass Liz Hatton leider verstorben ist. Es war uns eine Ehre, eine so tapfere und bescheidene junge Frau kennengelernt zu haben.“