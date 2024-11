Seit fast drei Monaten hält sich der dänische Kronprinz Christian (19) mittlerweile in Ostafrika auf. Auf Instagram gibt er Einblicke in sein Leben dort. Der Alltag sei ganz anders als daheim, berichtet Christian. „Das Essen, die Kultur, das Klima, die Tierwelt, die Aufgaben und die Menschen machen es zu einem Erlebnis, das ich nie vergessen werde.“ In den vergangenen Wochen habe er sich unter anderem mit dem Naturschutz beschäftigt, sich um die Büroarbeit auf einem Bauernhof gekümmert, dort mitgeholfen, neue Häuser für die Angestellten zu bauen, und außerdem Fußball mit den Einheimischen gespielt.



Christian ist seit der Thronbesteigung seines Vaters Anfang des Jahres Kronprinz von Dänemark. Im Sommer machte er seine Matura, Anfang September brach er dann zu seinem längeren Aufenthalt in Ostafrika auf, wo er Einblicke in das Leben auf Bauernhöfen und den lokalen Naturschutz gewinnen wollte. In welchem Land oder in welchen Ländern er sich befindet, hat das Königshaus seitdem nicht preisgegeben.

Wehrdienst im neuen Jahr

Er freue sich darauf, zu seiner Familie nach Dänemark zurückzukehren und in einigen Wochen Weihnachten zu feiern, schrieb der Sohn von König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) außerdem auf Instagram. Im Februar werde er dann seinen Dienst als Wehrpflichtiger bei einem Regiment im dänischen Slagelse antreten, gab er bekannt.