In einem Interview mit „BBC Radio 2“ verriet der Schauspieler Jude Law, dass das malerische Rosehill Cottage, das in dem Weihnachtsfilm „Liebe braucht keine Ferien“ eine zentrale Rolle spielt, in Wirklichkeit gar nicht existiert.

Der Weihnachtsklassiker wurde 2006 veröffentlicht und handelt von zwei Frauen, die nach gescheiterten Beziehungen während der Weihnachtsfeiertage ihre Häuser tauschen. Jude Law spielte darin den Witwer „Graham“, der sich in „Amanda“, gespielt von Cameron Diaz, verliebt.

Das perfekte Cottage

Regisseurin Nancy Meyers ist für ihre Perfektion bekannt. Nachdem sie das ideale Cottage nicht finden konnte, ließ sie es einfach in einem gemieteten Feld bauen. Das Honeysuckle Cottage in Holmbury St. Mary diente als Inspiration für das Design des Filmsets. Es stand 2021 zum Verkauf und wird aktuell als Airbnb genutzt.

Fans zeigen sich bereits sehr schockiert über diese Details. So schreibt eine TikTok-Userin unter das Video: „Ich entscheide mich dafür, diese Information zu vergessen.“ Oder: „Oh nein, Jude. Du hast meinen Traum zerstört.“

Schließlich gilt es für viele Fans als das perfekte Traumhaus für Weihnachten. Auch wenn Rosehill Cottage eine Filmkonstruktion war, wurde wirklich in den Dörfern Shere und Godalming in Surrey gedreht. Die Innenaufnahmen des Cottage wurden jedoch Monate später in Los Angeles gedreht.