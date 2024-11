Schon vor dem ersten Advent ist die Zeit der Weihnachtsalben angebrochen. Und da mischen natürlich auch heimische Künstlerinnen mit. Barbara Stöckl stellt am 28. November um 23.05 Uhr in ORF 2 die gebürtige Schladmingerin Simone Kopmajer vor, die in Japan zu den gefeierten Jazz-Sängerinnen gehört, kommenden Februar an der US-Ostküste tourt und mit „Home for Christmas“ gerade ihr zweites Weihnachtsalbum vorgelegt hat. Aufgenommen wurde es mit dem Grammy-nominierten Pianisten John Di Martino, als Saxophonist konnte Aaron Heick gewonnen werden, der schon für Paul Simon und Lady Gaga gespielt hat. Grund genug für eine Einladung bei Stöckl.