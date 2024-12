Noch ist es still im kleinen Wintersportort Filzmoos. Die letzten Vorbereitungen für die Wintersaison sind nahezu abgeschlossen. Am Fuße der Bischofsmütze gibt es wie in jedem Jahr die traditionelle Weihnachtsidylle. Ausgehend von der Oberhof- und Unterhofalm führt ein vorweihnachtlich geschmückter Rundweg zur Almkirche und zum Almsee. Am Abend ist der Pfad mit romantischen Fackeln beleuchtet und mit verschiedenen Stationen versehen. In der Almkirche treten an den Adventswochenenden Geschichtenerzähler und Weisenbläser auf. Singgruppen stimmen die Besucher mit Weihnachtsliedern auf die besinnliche Zeit ein.