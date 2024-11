Youtube-Star Rosanna Pansino rauchte ihren Vater in einem Joint. Was nach einer verstörenden Schlagzeile klingt, ist in Wahrheit natürlich ein wenig differenzierter. Die Influencerin (14,6 Millionen Abonnenten auf Youtube) startete vor kurzem ihren „Rodiculous Podcast“. Als Aufhänger der ersten Folge plauderte die 39-jährige Kalifornierin über den letzten Wunsch ihres Vaters Michael Reardon, der bereits vor fünf Jahren an Leukämie verstorben ist.

Pansinos Mutter: „Das ist irgendwie zu sehr Hippie.“

Pansino im Youtube-Video: „Vor Jahren hat er mir und meiner Mutter gesagt, dass er möchte, dass wir seine Asche nehmen, sie mit etwas Erde vermischen und eine Marihuanapflanze anbauen und sie dann rauchen sollen“. Lachend fährt sie fort: „Ich habe euch gesagt, dass er ein Rebell war“. Ihre Mutter hätte dazu nur gesagt: „Das ist irgendwie zu sehr Hippie“.

Papa-Gras in rosaroten Joints

Pansino erfüllte dem Vater den Wunsch und pflanzte in seiner Asche drei Marihuanapflanzen an. Auf Youtube zeigt sie Ausschnitte davon, wie sie gemeinsam mit ihrer Mutter die Pflanzen einsetzt und kultiviert. In der ersten Folge des „Rodiculous Podcast“ hatte sie den Vater schließlich dabei – in Form von einigen, in pinkem Zigarettenpapier vorgerollten Joints. „Die Joints passen zum Set, meinem Vater hätte das gefallen“, sagt Pansino und deutet auf die rosaroten Wände hinter ihr.

In Minute 35 (von 53) kommt die Youtuberin mit den Worten „I‘m gonna smoke my dead dad“ zur Sache. Mit einigen Hustern nimmt sie zwei tiefe Züge vom Papa-Joint, lacht und sagt: „Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade mache.“ Danach teilte sie gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrer Mutter - die beide angeblich hinter der Kamera auch die Blüten des alten Herren kosteten – Erinnerungen an den Vater.

Berühmt durch Youtube-Kanal „Nerdy Nummies“

Rosanna Pansino wurde mit ihrem YouTube-Kanal „Nerdy Nummies“ bekannt, den sie 2010 ins Leben rief und den sie nach ihren Problemen mit Legasthenie und der Tatsache benannte, dass sie in der Schule ein „streberhaftes, unbeholfenes Kind“ war. Sie sagte, dass die folgenden Kapitel ihres neuen wöchentlichen Podcasts wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch sein werden. Ihr Vater Michael Reardon trat auch regelmäßig unter dem Namen „Papa Pizza“ in ihren Backvideos auf.